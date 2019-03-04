Играть, чтобы учиться кодить и зарабатывать. Какие приложения скачать на гаджет ребенка

Сегодня дети начинают пользоваться гаджетами еще в дошкольном возрасте. А многие подростки проводят с ними почти все свободное время. Эксперты считают, что родители не должны запрещать ребенку игры, соцсети и прочие развлечения, но стоит позаботиться, чтобы он получал пользу от них, не зависал в интернете в ущерб реальной жизни и не потреблял контент, который может навредить. ТАСС — о том, какие приложения позволят вам этично контролировать отношения ребенка с гаджетами и помогут ему развиваться. Как контролировать ребенка в интернете Программы "родительского контроля" появились и стали популярны еще до того, как мы привыкли к тому, что первоклассники ходят со смартфонами. Сегодня примерно треть россиян, по данным "Лаборатории Касперского", устанавливают их на детские гаджеты. Что умеют эти сервисы? С их помощью на устройства, которыми пользуется ребенок, можно ставить возрастные фильтры, которые не пропустят "взрослый" контент, например фильмы, игры, песни с нецензурными выражениями. Или можно устанавливать временные лимиты — они не позволят ребенку "зависать" в играх больше положенного времени. Можно запретить устанавливать или удалять приложения, делать онлайн-покупки, включать музыку слишком громко.

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Еще с их помощью вы можете видеть местонахождение ребенка и устанавливать "безопасный периметр" на карте — если он выходит за его пределы, сервис пришлет вам уведомление. Также приложение сообщит вам о низком уровне заряда на смартфоне ребенка. И почти все сервисы включают тревожную кнопку для связи с родителями в случае проблем. Продвинутые программы позволяют максимально полно видеть все действия — звонки, сообщения, запросы в поисковиках. А некоторые предупредят вас о том, что ребенок совершает опасные действия: публикует в соцсетях посты экстремистской направленности, интересуется наркотиками или общается в группах, где обсуждают самоубийства. Многие запреты можно установить через настройки ограничений на платформах iOS и Android. И сегодня на рынке есть десятки программ и приложений для контроля — как бесплатные, как и платные версии. В платных, понятно, больше опций и вариантов настроек. В прошлом году эксперты Роскачества исследовали популярные приложения родительского контроля и выявили среди них лучшие.

Лучшими стали приложения Kaspersky SafeKids, Kidslox, Mobile Fence Parental Control. Эти приложения вышли в лидеры благодаря функциональности (у них много опций) и безопасности (есть запрос разрешений, защита передачи данных и пр.). Хотя такие программы позволяют "видеть" очень многое, эксперты, в том числе сами разработчики, советуют не устраивать тотальную слежку за ребенком, а мягко контролировать его отношения с гаджетами и интернетом. "Нельзя читать личные сообщения, — говорит Андрей Сиденко, эксперт "Лаборатории Касперского" по детской безопасности в интернете, — но лучше быть в курсе, если ребенок регулярно получает доступ к информации, запрещенной законом. Устанавливать программы родительского контроля следует, как только ребенок начнет самостоятельно выходить в интернет, — позже им это может восприниматься как ущемление свободы. Подростку нужно больше свободы, стоит оставлять только уведомления: "Ты заходишь на сайт со взрослым содержимым, ты точно этого хочешь?". Заработать деньги и запустить ракету в приложении Девять из десяти школьников играют в компьютерные или мобильные игры регулярно, по данным опроса "Лаборатории Касперского". Любовь детей к играм — одна из частых жалоб родителей, но сейчас существует много образовательных и развивающих игр для разных возрастов. Просто установите такие приложения на гаджет ребенка.

Некоторые из них позволяют детям и взрослым общаться на одной площадке. В приложении "Карманные деньги и математика" ребенок решает задачи, копит баллы и может обменять их на деньги с разрешения родителей на этой же платформе. "Я сделал это приложение, чтобы мотивировать мою дочь изучать математику. Это сработало идеально — и для нее, и для детей моих друзей", — рассказывает Юрий Лебедев, разработчик игры. Игра подходит для детей старше четырех лет. Лебедев уверяет, что дети увлекаются задачами даже без денежной мотивации. Еще одно полезное приложение для дошкольников и младшеклассников — "Пиктомир". В игре можно выучить азы программирования. "Ребенку нужно собирать на экране из пиктограмм несложную программу, управляющую исполнителем-роботом", — говорится в описании приложения. "Пиктомир" разработали в НИИСИ РАН по заказу Российской академии наук.

Кстати, если вы хотите развить у ребенка научно-технический склад ума — обратите внимание на приложение "Научные опыты для детей" от издательства "Эксмо". "Это простой и занимательный способ объяснить вашему ребенку 500 самых невероятных научных фактов. Вы узнаете, как сделать камень из молока, вырастить кристалл из соли, заставить морковку расти вверх и даже запустить ракету", — следует из описания к игре. Есть много игр, помогающих освоить простые учебные и бытовые навыки. В приложении "АБВ Азбука Алфавит" ребенок познакомится с буквами, научится их писать, выучит звуки. "Фиксики Магазин и Касса" научат считать деньги и делать покупки в супермаркете. А мобильное приложение "ПДД для детей" объяснит, как безопасно переходить дорогу. Большинство таких мобильных приложений можно скачать бесплатно, но они включают встроенные покупки. "Красные щечки" и другие приложения от докторов Как объяснить ребенку, что он болеет и ему нужно ограничивать себя в чем-либо, например в сладостях? Это сложная задача для родителей, но есть приложения, которые помогают детям все в той же игровой форме понять, как заботиться о своем здоровье. Приложение "Красные щечки" для детей, страдающих атопическим дерматитом, разработали в прошлом году ученые Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского. Это игра-квест, которая учит ребенка избегать аллергенов. Подходит для детей от трех лет. В игре ребенок сталкивается с заданиями, где должен выбирать правильную еду и напитки, одежду и предметы интерьера. А заодно он учится объяснять окружающим, что такое атопический дерматит и почему ему нельзя, скажем, угоститься шоколадкой.