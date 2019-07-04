Онищенко прокомментировал идею запрета для учеников приносить смартфоны в школу

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предлагает не запрещать детям приносить в школу мобильные телефоны, но организовать на входе в учебные учреждения камеры хранения для гаджетов, куда и сдавать их на время уроков. По мнению бывшего главного санитарного врача РФ, это частично решило бы проблему вовлечения детей в образовательный процесс.

"В школах нужно создавать возможности, и это не так сложно, где хранить телефон <...> камеры хранения поставьте, только не с большой ячейкой, а с маленькой. Сегодня у нас все школы охраняются, вот они на входе будут их забирать, давать номерок, как с одеждой, и на выходе отдавать", - сказал Онищенко в беседе с ТАСС. По его мнению, путь простого запретительства приводит к абсурдизации. "Тем более, что дети сегодня привыкли, и мамы привыкли, что в любой момент, например, сердце забеспокоилось, она нажала кнопку, услышала родной голос и успокоилась, а так она будет метаться", - добавил Онищенко.

Он отметил, что вред электромагнитного излучения от смартфонов для здоровья ребенка не подвергается сомнению. "И мы всегда занимались регламентацией этих телефонов с точки зрения того, сколько можно общаться по телефону ребенку, есть правила санитарные по этому вопросу. При этом мы должны понимать, что теперь есть целая программа цифрового образования", - добавил Онищенко и привел в пример случаи, когда классы уходят на карантин и удаленно получают домашние задания от учителей, чтобы не отставать от программы.

"Сегодня телефон дает возможность ребенку во время урока на нем отсутствовать. Он сидит технически, а фактически отсутствует, потому что сидит в телефоне, занимается своими делами", - считает Онищенко. По его словам, нужно подумать о том, как обеспечить участие школьников в образовательном процессе, при этом дать им возможность в любой момент общаться с родителями.

"Давайте поищем в этом направлении более реалистические решения. И не надо забывать: мы сейчас ограничим в школе, а в остальной жизни что? Надо учить ребенка быть грамотным в использовании телефона, понимать "за" и "против", то есть убежденным сделать, а не просто через запреты", - сказал он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей высказала мысль, что, возможно, нужно запретить приносить мобильные телефоны в школы, в частности потому, что нет необходимых для их хранения условий. При этом она отметила, что проблема использования в школах телефонов является деликатной, ее нельзя решить жесткими запретительными мерами. Она сказала, что, возможно, нужно создать условия для хранения телефонов, но в класс их не брать.