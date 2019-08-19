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В Совфеде заявили, что законы РФ не позволяют введение штрафов за перекуры

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике отметил, что в вопросе борьбы с курением будет эффективнее мотивация сотрудников в виде денежного вознаграждения или дополнительных дней отпуска

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Инициативу Минздрава о введении штрафов за перекуры на работе вряд ли удастся реализовать, так как российское законодательство не предусматривает применение таких мер по отношению к работнику, заявил в понедельник ТАСС глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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"Я думаю, это [введение штрафов за перекур] очень сложно сделать, вряд ли это удастся. Режим рабочего времени специально оговорен, тут трудно будет уследить, кроме того, на предприятиях нет надсмотрщиков. Административное законодательство не позволяет это делать, кроме как в специально оговоренных случаях, когда речь идет о специализированных производственных процессах, где курение запрещено в силу других причин", - подчеркнул Рязанский.

Он добавил, что в вопросе борьбы с курением на производстве важна мотивация сотрудников к здоровому образу жизни, а не наказание. По мнению сенатора, такой мотивацией могут быть денежное вознаграждение или дополнительные дни отпуска.

Как говорится в модельных корпоративных программах "Укрепление здоровья работающих", министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет программ ДМС.

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РоссияРязанский, Валерий Владимирович
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