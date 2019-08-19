В Сарове откроют памятник испытателям, погибшим под Северодвинском

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Памятник сотрудникам Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), погибшим на военном полигоне под Северодвинском, откроют в Сарове к первой годовщине трагедии. Об этом говорится в материале, опубликованном в корпоративной газете Росатома "Страна Росатом" .

"8 августа 2020 года в Сарове будет открыт памятник испытателям", - отмечает издание.

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском Архангельской области произошел в 8 августа. 10 августа госкорпорация "Росатом" сообщила, что жертвами инцидента стали пять сотрудников корпорации, еще трое госпитализированы. На военном полигоне под Северодвинском погибли атомщики Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский.

На прощании с погибшими испытателями, которое состоялось в Сарове 12 августа, глава госкорпорации Алексей Лихачев отметил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь от ВНИИЭФ и Росатома. Помимо единовременной выплаты дети погибших вплоть до совершеннолетия будут ежемесячно получать суммы в размере среднего дохода сотрудника центра.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших и пострадавших орденами Мужества.