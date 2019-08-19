Twitter сообщила об информационной операции из КНР против протестующих в Гонконге

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Компания Twitter зафиксировала в сегменте своей сети микроблогов в Гонконге информационную операцию при участии более 900 аккаунтов, зарегистрированных в Китае. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в блоге Twitter.

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"Мы разоблачаем значительную информационную операцию, которая опирается на поддержку государства и сосредоточена на обстановке в Гонконге, в первую очередь на протестном движении и призывах его участников к политическим преобразованиям. Эта операция проводится посредством 936 аккаунтов из Китайской Народной Республики", - утверждается в сообщении. По версии Twitter, владельцы упомянутых выше аккаунтов "сеют политический раскол в Гонконге, в том числе путем подрыва легитимности и политической платформы протестного движения".

Twitter напоминает, что ее социальная сеть заблокирована в Китае, поэтому в многие аккаунты вход осуществляется с помощью VPN-сервисов. При этом Twitter указывает, что владельцы некоторых учетных записей заходят в них с IP-адресов, зарегистрированных на территории материкового Китая. Компания уточнила, что упомянула только наиболее активных участников информационной операции, общее число которых приближается к 200 тыс.

Компания Facebook информировала в понедельник о блокировке в своей соцсети семи страниц, трех групп и пяти учетных записей, "вовлеченных в согласованные действия, исходящие из Китая и сосредоточенные на Гонконге". По версии Facebook, владельцы таких записей использовали вымышленные аккаунты, ложно позиционировали себя в качестве информационных организаций, искажали достоверную информацию и убеждали остальных пользователей переходить с платформы Facebook на иные сайты.

"Хотя лица, стоявшие за такого рода действиями, старались скрыть свою личность, наше расследование установило наличие у них связей с китайскими властями", - утверждает компания.

Более двух месяцев назад в Гонконге начались массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.