Детский омбудсмен Москвы призвал наладить адресные закупки важных лекарств за рубежом

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович выступил за налаживание адресных закупок некоторых лекарств за рубежом, чтобы россиянам не приходилось заказывать их через интернет.

Ранее таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного ввоза в Россию психотропных веществ после того, как жительница Москвы получила на почте три посылки с не прошедшим регистрацию в стране противосудорожным транквилизатором, который она заказала для своего 25-летнего сына, страдающего эпилепсией. В понедельник стало известно, что прокуратура отменила постановление о возбуждении дела.

"Я рад, что прокуратура выступила [за отмену уголовного дела], но я бы хотел, чтобы эти вопросы не возникали. Не исключено, что это снова и снова будет повторяться, пока не будет принято системных решений в нормативных актах и конкретных изменений в реестр. И самое главное - лекарство сейчас все равно не попадает к сыну этой женщины, потому что оно в рамках всех этих дел остается незаконным, изъятым", - сказал Бунимович в понедельник ТАСС.

По его мнению, необходимо организовать адресную закупку этого и других необходимых лекарственных препаратов. "Нужно заняться вопросом ввода в реестр [подобных лекарств]. Я осторожен в области медицины, но мне кажется, что, видимо, есть неоправданные препоны, а может, и ненужное лоббирование, которое приводит к тому, что люди должны лекарства, которые во многих странах мира признаны эффективными, привозить с риском для жизни", - сказал собеседник агентства.

Омбудсмен считает, что российские министерства и ведомства должны быть более мобильными в вопросах внедрения новых разработок, показавших эффективность, особенно, когда это касается здоровья людей.