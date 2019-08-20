В Китае бывший замглавы Sinochem предстал перед судом по обвинению во взятках

ШАНХАЙ, 20 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель генерального директора китайской государственной химической корпорации Sinochem Group Ду Кэпин предстал перед судом по обвинению в получении взяток. Слушание дела началось во вторник в Народном суде средней ступени города Вэйхай восточной китайской провинции Шаньдун.

Официальные обвинения бывшему чиновнику были предъявлены в июле этого года. В июне по итогам внутрипартийного расследования Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета было принято решение об исключении Ду Кэпина из партии и снятии его со всех занимаемых постов.

Согласно данным Народной прокуратуры города Вэйхай, бывший чиновник с 1999 годапо 2010 год использовал служебное положение в целях личного обогащения. За указанный период Ду Кэпин напрямую или через посредников получил взяток на общую сумму свыше 12,6 млн юаней (около $1,8 млн) от третьих лиц за услуги по продвижению коммерческих проектов.

Ду Кэпин работал в химической отрасли с 1989 года. Он занимал должность члена парткома, заместителя генерального директора Sinochem Group с августа 2010 года по апрель 2017 года.

Это не первое подобное расследование в отношении топ-менеджмента компании - в июле 2017 года Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины сообщила об исключении из партии и отстранении от занимаемых должностей бывшего генерального директора Sinochem Group Цай Сию. В конце декабря 2018 года он был приговорен к 12 годам тюрьмы за взятки.

Sinochem Group является правопреемницей China National Chemicals Import and Export Corporation, которая была основана в 1950 году и являлась крупнейшей химической компанией Китая. В ее структуру входят более 300 предприятий в Китае и за рубежом, штат компании достигает 50 тыс. сотрудников. По итогам 2017 года суммарные активы компании составили 417,2 млрд юаней (около $60,55 млрд). В рейтинге крупнейших компаний мира Fortune Global 500 Sinochem Group заняла в 2018 году 98-е место.