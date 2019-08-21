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Прощание с Александрой Назаровой планируется провести в Театре им. Ермоловой

В пресс-службе театра сообщили, что оно запланировано на 24 августа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Прощание с народной артисткой России Александрой Назаровой, которая умерла во вторник на 80-м году жизни, намерены провести на Новой сцене Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, где служила актриса.

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"Ориентировочно - суббота на Новой сцене нашего театра. Решается вопрос с кладбищем", - сказал ТАСС представитель пресс-службы театра, отвечая на вопрос о месте прощания с актрисой.

Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Известна зрителям по ролям в фильмах "А если это любовь?", "Экипаж", "Принцесса на бобах", сериалу "Бригада", "Моя прекрасная няня", работе в Театре им. Ермоловой и Центральном детском театре (сейчас Российский академический молодежный театр). В 2001 году ей было присвоено звание народной артистки России.

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