Калягин: героини Александры Назаровой подкупали душевностью и теплом

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Роли актрисы Александры Назаровой подкупали зрителей душевностью и теплом, отмечает председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин в соболезновании, текст которого размещен в среду на сайте союза.

Назарова умерла 20 августа в возрасте 79 лет.

"Александра Ивановна была замечательной актрисой какого-то фантастического обаяния. Ее игра была настолько искренней, естественной, органичной, что, казалось, актриса вовсе и не играет. Правда ее существования на сцене поражала, ни одного фальшивого слова или жеста, ни одной лживой нотки, интонации, - отметил он. - Блистательно Александра Назарова снималась и в кино, сыграв множество заметных ролей. Ее героинь зрители начинали любить сразу, они подкупали своей чудесной простотой, душевностью, теплом".

Калягин выразил уверенность, что зрители будут помнить Назарову "с любовью и благодарностью", и назвал ее уход большой утратой для Театра им. М. Н. Ермоловой и для всего театрального искусства России.