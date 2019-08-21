Кибовский выразил соболезнования в связи со смертью создателя Музея русской иконы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов одним из первых пришел к идее восстановления традиции меценатства московского купечества и олицетворял собой бизнес-сообщество, посвятившее энергию музейному делу. Об этом сказал в среду руководитель Департамента культуры города Москвы, член Российской академии художеств Александр Кибовский .

"Гибель Михаила Юрьевича это огромная утрата для всех, кто его знал. И, конечно, для московской культуры это очень большая потеря. Он олицетворял собой то бизнес-сообщество, которое свое внимание и творческую энергию посвятили музейному делу. Много лет Михаил Юрьевич собирал реликвии древнерусского искусства, он одним из первых пришел к идее возрождения меценатских традиций московского купечества и создания настоящего частного музея, открытого для людей", - цитирует пресс-служба слова Кибовского.

Кибовский отметил, что открытие Музея русской иконы на Гончарной улице, которое состоялось в 2011 году, стало важным событием в культурной жизни столицы. "Сегодня мы имеем целый ряд достойных частных музеев, в том числе включенных в городскую программу "Музеи - детям". Но тогда это было одним из первых таких серьезных свершений", - отметил он.

Кибовский добавил, что Абрамов всегда активно участвовал в выставочных, музейных и творческих проектах Москвы, его стараниями восстановлен взорванный в 1964 году Преображенский храм, ставший с 2015 года главным храмом сухопутных войск России. "Очень печально, что такой светлый человек ушел в расцвете сил. Надеюсь, что созданный им музей, собранная им уникальная коллекция, будут и впредь напоминать нам об этом замечательном человеке", - добавил он.

Абрамов погиб в результате катастрофы вертолета 20 августа близ греческого острова Порос.