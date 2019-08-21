ABC: после трагедий в Эль-Пасо и Дейтоне полиция задержала 26 человек в разных городах США

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали за последние две недели 26 человек, угрожавших устроить массовые бойни в разных городах США. Об этом сообщила в среду телекомпания ABC .

Один из арестованных, по данным телекомпании, - 15-летний подросток, под вымышленным именем распространивший в соцсети сообщение о планах "взять в школу винтовку М-15 и убить минимум семь человек". В Лас-Вегасе у 23-летнего местного жителя были обнаружены компоненты для изготовления взрывных устройств, в Финиксе (штат Аризона) мужчина грозил взорвать армейский призывной центр, в Палм-Бич (штат Флорида) женщина пригрозила устроить стрельбу в местной начальной школе, с такой же угрозой выступила 15-летняя школьница в штате Миннесота, а в штате Миссисипи подросток арестован после угроз устроить бойню в школе округа Ламар.

В Чикаго 19-летний местный житель, по данным полиции, пригрозил расстрелять посетителей медицинского учреждения, в штате Огайо правоохранительные органы арестовали человека после угроз расстрелять посетителей еврейского центра, а Сиэтле (штат Валингтон) 35-летний мужчина призывал к "ликвидации" выходцев из стран Латинской Америки.

Как отметила телекомпания, все эти аресты были произведены уже после трагедий в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо). 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в американском городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона. Девять человек были убиты, более 20 ранены. Стрелявший успел произвести 41 выстрел перед тем, как его застрелили полицейские.