Представители музейного сообщества скорбят в связи со смертью мецената Абрамова

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Бизнесмен и создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов, трагически погибший в Греции в авиакатастрофе 20 августа, был одним из самых выдающихся меценатов России. Таким мнением поделился в среду с ТАСС директор Центрального музея древнерусской культуры имени Андрея Рублева Михаил Миндлин.

"Он был настоящим меценатом в самом высоком смысле этого слова, его можно поставить в один ряд с лучшими представителями меценатства в России, такими как Третьяков, Остроухов, Мамонтов. <…> Это был блестящий предприниматель, такой, знаете ли, self made man, который создал очень мощную бизнес-структуру, но при этом он был человеком, имевшим огромное значение для отечественной культуры", - сказал он ТАСС.

Михаил Абрамов, отмечает Миндлин, поддерживал реализацию проектов Третьяковской галереи и Пушкинского музея, а созданный им Музей древнерусской иконы сотрудничал с целым рядом музеев России и стал одним из самых ярких проектов, сопоставимых с ведущими музеями России и Европы. "Мы с ним работали над целым рядом проектов, и благодаря ему были реализованы несколько проектов в Италии в последнее время, у нас были грандиозные планы организации проекта к юбилею Нижнего Новгорода в арсенале Нижегородского кремля. <…> Он был локомотивом, ключевой фигурой, благодаря которой была возможна реализация этих масштабных проектов", - добавил директор музея Андрея Рублева.

По словам Миндлина, Абрамов готов был принять активное участие в возрождении бывшего Спасо-Андроникова монастыря, в котором в настоящее время располагается музей древнерусской культуры имени Андрея Рублева. А интерес мецената к искусству не ограничивался древнерусской иконописью, затрагивая и современное искусство.

Принципы мецената

Как отмечается в сообщении на сайте Музея русской иконы, Михаил Абрамов работал над созданием центра, посвященного искусству древней Руси. "Михаил Юрьевич мечтал о появлении в Москве крупного центра древнерусского искусства, к созданию которого предпринимал конкретные шаги. Так, в июле этого года московские власти передали Музею русской иконы здание по соседству для расширения экспозиции, выставочных пространств и рабочих площадей", - говорится в сообщении.

Сам Михаил Абрамов считал себя лишь временным хранителем памятников искусства из своей коллекции. "Мы, как и предыдущие владельцы, всего лишь временные хранители икон. <…> Принципиально другое - есть ли доступ к памятнику не только как к святому образу, но и как к объекту культурного наследия, и созданы ли возможности для его сохранения и изучения. <…> Наша цель именно такова: сохранить, изучить, показать национальные сокровища самой широкой общественности", - приводит сайт музея слова его основателя.

Работники музея благодарят всех, кто поделился соболезнованиями. "Для нас, сотрудников Музея русской иконы, уход Михаила Юрьевича - это невосполнимая утрата и большое личное горе. Мы благодарим всех, кто выражает нам свои соболезнования и поддержку в это тяжелое для музея время", - говорится в сообщении.

Дело общероссийского масштаба

На своей странице в Facebook соболезнованиями поделился частный музей AZ. "Частный музей, созданный [Абрамовым] - своего рода памятник подлинному меценатству, бескорыстному поклонению искусству. Мы всегда с огромным уважением относились к деятельности музея, не раз восхищались его уникальной коллекцией. Мы выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам", - написано на странице музея в социальной сети.

Учредитель инвестиционно-строительного фонда "Норд-Стар", обладатель крупнейшей в мире коллекции больших икон и меценат Феликс Комаров сказал ТАСС, что Абрамов занимался делом, важным для всей страны. "Это основа России, это дело общероссийского масштаба", - отметил он.

Бизнесмен Михаил Абрамов родился в Москве 12 октября 1963 года в Москве в семье врачей. В 2018 году газета "Ведомости" со ссылкой на источники называла Михаила Абрамова владельцем группы компаний "Плаза девелопмент", открывшей в Москве ряд бизнес-центров: "Верейская плаза", "Магистраль плаза", "Омега плаза", "Барклай плаза", West Park и другие, а также мебельный центр Roomer.

С первой половины 2000-х годов Абрамов занимался коллекционированием предметов византийского и древнерусского искусства. В 2006 году преобразовал частную коллекцию в общедоступный Музей русской иконы. С 2011 года музей работает на Гончарной улице в Москве, юридически он существует как благотворительный фонд "Частный музей русской иконы". Его музей - единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства, официально преобразованная в общедоступный музей, статус которого подтвержден включением его в международную организацию IСOM (International Council of Museums) и Союз музеев России.

Михаил Абрамов проживал в поселке Николина Гора (Одинцовский район Подмосковья). Был женат, в семье двое детей - сын и дочь. В 2018 году он стал почетным членом Российской академии художеств.