Генсек ООН выразил обеспокоенность в связи с пожарами в экваториальных лесах Амазонии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о масштабных пожарах в экваториальных лесах Амазонии.

"Глубоко обеспокоен пожарами в амазонских дождевых лесах. В разгар всемирного климатического кризиса мы не можем позволить увеличения ущерба главному источнику кислорода и биоразнообразия", - написал Гутерриш в четверг в Twitter.

"Амазонию необходимо защитить", - добавил он.

В среду бразильский Национальный институт космических исследований (Inpe) сообщил, что за первые семь месяцев текущего года в результате пожаров было уничтожено более 1,86 млн гектаров экваториальных лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. Как уточнялось, это примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 75 тыс. случаев по состоянию на 21 августа.

На фоне распространения пожаров в бразильском обществе стала звучать критика в адрес президента и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В свою очередь власти утверждают, что часть пожаров обусловлена естественными сезонными причинами, в то время как другая часть является следствием преднамеренных поджогов. По словам президента Бразилии Жаира Болсонару, у страны недостаточно ресурсов для борьбы с лесными пожарами.