Посол РФ в Сербии назвал запрет въезда на Украину Биковичу большой потерей для украинцев

БЕЛГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко считает большой потерей для Украины и ее народа запрет на въезд в эту страну российско-сербскому актеру Милошу Биковичу.

"С недоумением узнал о запрете въезда на Украину талантливому сербскому актеру Милошу Биковичу. Большая потеря для Украины и ее народа. Случай, к сожалению, не беспрецедентный - видимо, методичное разрушение культуры у украинских властей уже вошло в привычку", - написал российский дипломат в четверг в своем Twitter.

Ранее в комментарии ТАСС артист рассказал о запрете въезда на Украину, назвав это решение Киева "абсурдным и деструктивным". "Я не понимаю, как я являюсь угрозой для национальной безопасности Украины, разве что я могу утомить их до смерти своим актерским мастерством. Но я не считаю, что настолько уж плохо играю. Не знаю - в самой верхушке украинской власти есть эксперты по этому вопросу, может быть, у них другое мнение", - сказал актер.

По словам Биковича, искусство призвано объединять народы, поэтому запрет на въезд для артистов является негативным для запрещающей стороны. "Я считаю, что такое поведение ведет к изоляции Украины. Художники, искусство, культура, они должны созидать мосты. Запрещать деятелям культуры, актерам и артистам приезжать на Украину - это, мне кажется, дело нерациональное и самоуничтожительное", - сказал он.

В четверг стало известно, что Украина запретила Биковичу въезд на свою территорию в связи с "угрозой национальной безопасности".

Милош Бикович сыграл в российских фильмах "Балканский рубеж", "Лед", "Духлесс-2", "Солнечный удар", сериале "Отель "Элеон" и других лентах. Актер намерен продюсировать новый фильм о Николе Тесле. Предполагается, что роль Теслы тоже исполнит Бикович.

4 ноября 2018 года в Кремле президент России Владимир Путин вручил Биковичу медаль Пушкина, которой награждаются российские граждане и иностранцы за заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы, за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур наций и народностей, за создание высокохудожественных образов.