Кадыров рассказал, почему держал в секрете название самой большой мечети в Европе

В пятницу в чеченском городе Шали открылась самая крупная в Европе мечеть "Гордость мусульман" имени пророка Мухаммеда вместимость до 30 тыс. человек. Планировалось, что храм по многочисленным просьбам жителей будет носить имя Рамзана Кадырова. Однако на церемонии открытия Кадыров неожиданно для всех объявил, что святыня будет названа именем пророка Мухаммеда.

ГРОЗНЫЙ, 23 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров после открытия в чеченском городе Шали самой большой мечети в Европе рассказал журналистам, почему до последнего держал в секрете название новой святыни.

"Когда мы начинали строить эту мечеть, ко мне обращались наши алимы, друзья, близкие, просили разрешения назвать мечеть моим именем, я тогда согласился, но в душе всегда было намерение после завершения строительства назвать ее именем нашего любимого пророка. Я не заявил изначально, потому что в жизни всякое бывает, если бы вдруг не закончили бы строительство мечети имени пророка, осталось бы пятно на нашем народе. До последнего мы никому не говорили о своем намерении", - рассказал глава Чечни.

Кадыров также обратился к чеченскому народу и попросил построить скромную мечеть его имени после кончины. "Это будет для меня большим подарком. Ну а пока мы есть, будем строить мечети, школы, больницы, чтобы жили дружно со всеми народами и представителями разных религий", - добавил он.

Гордость мусульман

Мечеть имени пророка Мухаммеда "Гордость мусульман" расположилась на территории более пяти гектаров неподалеку от комплекса зданий "Шали-Сити" в 30 км от Грозного. По четырем ее сторонам стоят минареты высотой 63 метра каждый, а высота купола мечети составляет 43 м. Святыня построена Фондом имени первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Ее здание гармонично вписывается в архитектуру города. Оно покрыто белоснежным мрамором, привезенным специально с греческого острова Тасос. Материал отличается особыми светоотражающими свойствами, что позволяет в жаркую погоду стабилизировать температуру.

Открытие мечети в Шали приурочено к отмечаемой 23 августа в Чечне 68-й годовщине со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова. На торжественной церемонии присутствовали более 200 гостей из 43 государств, в том числе иностранные богословы, министры, советники президентов разных стран, муфтии, ректоры вузов и представители иностранных СМИ.