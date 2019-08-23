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Пожар на территории воинской части в Северодвинске

Архангельские власти не подтвердили информацию о повторном взрыве на полигоне в Неноксе

Данные о якобы произошедшем 8 августа втором взрыве сообщило агентство Reuters

АРХАНГЕЛЬСК, 23 августа. /ТАСС/. Власти Архангельской области не располагают информацией о втором взрыве 8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

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В пятницу агентство Reuters со ссылкой на Норвежское независимое агентство по мониторингу сейсмических явлений NORSAR распространило информацию о повторном взрыве.

"У нас нет никакой информации о втором взрыве 8 августа в Неноксе", - сказал собеседник агентства.

Российские и зарубежные станции не зафиксировали повышения радиационного фона после взрыва на военном полигоне, сообщил в пятницу специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Теги
РоссияАрхангельская областьПожар на территории воинской части в Северодвинске
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