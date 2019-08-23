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Резервный борт вылетел из татарстанского Бегишево в Москву

Ранее сообщили о задержании рейса из Татарстана в Москву по техническим причинам

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Пассажиров рейса, задержанного по техническим причинам, отправили из аэропорта Бегишево (Татарстан) в московский аэропорт Шереметьево резервным бортом. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта вылета.

"В 22:40 вылетел из Бегишево в Шереметьево", - сказала собеседница агентства, уточнив, что самолет - "резервный борт специально для этих пассажиров".

Как уточнили ранее в пресс-службе Бегишево, пассажиры зашли на борт, их попросили выйти, поскольку рейс задержали по техническим причинам. В аэропорту отметили, что борт решили заменить до того, как самолет оказался на взлетно-посадочной полосе.

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