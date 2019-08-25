Первые диссертации защитят в Болгарской исламской академии в сентябре

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Защиты первых кандидатских и докторских диссертаций в области исламской теологии состоятся в Болгарской исламской академии (БИА) в Татарстане в сентябре. Об этом сообщил председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин в интервью ТАСС, приуроченном к 60-летию шейха.

"В Болгарской академии мы создали диссертационный совет, туда вошли наши действующие ученые и богословы. Прошли уже несколько предзащит специалистов, которые занимаются научными исследованиями в области богословия, теологии и истории. Защиты первых кандидатских и докторских диссертационных работ в БИА запланированы на сентябрь. Важно отметить, что даже в случае успешной защиты, эти научные степени пока не будут признаны государственной Высшей аттестационной комиссией, так как диссертационный совет ВАК по исламской теологии пока не заработал", - сказал Гайнутдин.

Болгарская исламская академия открылась 4 сентября 2017 года в городе Болгар (Татарстан). Студенты в академии обучаются по специальностям "Исламское право" и "Исламская мысль и вероучение".

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин родился 25 августа 1959 года в деревне Шали Пестречинского района Татарской АССР (ныне - Республика Татарстан). С момента создания в 1996 году Совета муфтиев России Гайнутдин является его председателем, а также возглавляет с момента основания Духовное управление мусульман Российской Федерации (основано в 1994 году как Духовное управление мусульман Центрально-Европейского региона).