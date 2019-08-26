В заказнике на Камчатке открыт турмаршрут, закрытый ранее из-за агрессии голодных медведей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 августа. /ТАСС/. Популярный туристический маршрут в Южно-Камчатском заказнике, закрытый ранее из-за агрессии голодных медведей, возобновил свою работу. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кроноцкого государственного заповедника.

Дирекция заповедника 12 августа сообщила о закрытии туристического маршрута на реке Хакыцин в Южно-Камчатском заказнике из-за слабых подходов нерки и, как следствие этого, агрессивного поведения голодных медведей. Отмечалось, что медведи, привычные к обилию лососей в это время года, в ожидании пищи концентрировались на берегу реки. На отрезке протяженностью 4 км наблюдалось одновременно до 70 взрослых особей, которые вели себя агрессивно.

"Массовый заход лососей в реки, где находятся крупные нерестилища, зафиксировали государственные инспекторы и специалисты, которые ведут наблюдения за медведями. Теперь звери могут спокойно рыбачить. Опасность для посетителей заказника в этом районе снизилась, поэтому принято решение открыть туристический маршрут "Загадки Хакыцина", - говорится в сообщении.

В дирекции заповедника также рассказали, что часть стада озерновской нерки, которая традиционно нерестится в Хакыцине, Этамынке и других реках, некоторое время после захода из Охотского моря нагуливалась в Курильском озере. За историю научных наблюдений такое явление в заповедном водоеме отмечалось несколько раз. Поскольку всего 30% нерестилищ доступны для рыбалки медведей, опасение вызывало отсутствие нерки на мелководье.

"Специалисты надеются, что рыбы, которая сейчас заходит в речные нерестилища, хватит, чтобы медведи восполнили жировые запасы перед спячкой. Также определены места полного покоя зверей - исключено посещение туристами районов впадения в озеро нерестовых рек Гаврюшка и Кирушутка", - добавили в заповеднике.

Курильское озеро и кормящиеся на впадающих в него реках бурые медведи являются основной туристической достопримечательностью Южно-Камчатского заказника. В 1996 году заказник был включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.