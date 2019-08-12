На Камчатке из-за нашествия голодных медведей в заказнике закрыт туристический маршрут

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Дирекция Кроноцкого заповедника закрыла популярный у туристов маршрут в Южно-Камчатском заказнике из-за нашествия голодных медведей, сообщила в понедельник пресс-служба заповедника.

"В Южно-Камчатском заказнике приостановлено действие маршрута на реке Хакыцин. Это связано с небезопасной обстановкой, которая сложилась в результате слабых заходов нерки в одно из крупнейших нерестилищ бассейна Курильского озера и недостатка корма у медведей. На побережье реки, вдоль которой проходит популярный туристический маршрут "Загадки Хакыцина", наблюдается крупное скопление голодных хищников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медведи, привычные к обилию лососей в это время года, в ожидании пищи концентрируются на берегу реки. На отрезке протяженностью 4 км наблюдается одновременно до 70 взрослых особей. Голодные хищники ведут себя агрессивно. На прошлой неделе самец, находившийся возле остатков добычи, атаковал группу ученых. Медведь бросился на них из зарослей с расстояния 5 м, но в последний момент свернул в сторону.

По данным Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, на нерест в Курильское озеро уже зашло уже более 1,6 млн лососей. Этого достаточно для воспроизводства популяции озерновской нерки, но некоторые нерестилища, где рыбалка доступна медведям, до сих пор не заполнены. "Важно, чтобы режим проходных дней, когда промысел в устье реки Озерной приостанавливается и рыба поднимается из Охотского моря в Курильское озеро, устанавливался с учетом гидрологической обстановки в озере. Он должен обеспечивать равномерное заполнение нерестилищ и пропуск ранней, средней и поздней нерки", - считают в заповеднике.

Если проблема с наполнением нерестилищ нерки не решится, придется закрыть туристские программы в бассейне Курильского озера - одного из самых популярных туристических направлений на Камчатке, отмечают эксперты.