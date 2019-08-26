Последнюю группу косаток привезли на север Хабаровского края для выпуска

ХАБАРОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Судно с содержавшимися в приморской бухте Средней косатками и белухами прибыло в Николаевский район на севере Хабаровского края для выпуска животных в Охотское море. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

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"Косатки и белухи доставлены в село Иннокентьевка, дорогу по реке перенесли благополучно", - сказал представитель ВНИРО.

Животным поменяют воду в транспортировочных ваннах, затем перегрузят на автомобили и доставят до мыса Перовского к местам выпуска. Отпустить их в море планируется во вторник.

Косаток и белух перевозят по отработанному маршруту: бухта Средняя - Хабаровск - Николаевский район - побережье Охотского моря. Дорога занимает пять-шесть дней. Четвертый этап операции по выпуску косаток и белух из бухты Средняя в естественную среду начался 22 августа. Животные были погружены на автомобильный транспорт и отправились в Хабаровск.

В составе четвертой партии животных находятся две последние из содержавшихся в бухте Средней косатки - восьмилетняя самка и шестилетний самец. Также перевозят белух - трех самцов и трех самок в возрасте от трех до шести лет.