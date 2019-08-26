Проект казачьего реалити-шоу представлен на форуме "Машук"

"Автор проекта Демьян Щлапаков рассказал, что они хотят сформировать у ставропольцев комплексное представление о том, как можно применять старинные традиции и обычаи в современном обществе. Команда проекта, в которую войдут специалисты в сфере съемки, редактуры, видеомонтажа и истории, отправится в тур по 10 городам Ставропольского края, в течение которого 30 молодых людей станут участниками реалити-шоу", - говорится в сообщении.

ПЯТИГОРСК, 26 августа /ТАСС/. Проект казачьего этношоу "Здорово были" представлен на молодежном форуме "Машук" в Пятигорске, сообщила в понедельник пресс-служба краевого комитета по делам национальностей и казачества.

По данным пресс-службы, с помощью очков виртуальной реальности они будут проходить квест-игры, направленные на решение определенных проблем посредством применения казачьих традиций и обычаев.

"Всего таких кейсов организаторы разработают 10. Некоторые уже готовы. Например, в одном из них с помощью технологий виртуальной реальности воссоздаются ситуации из бытовой жизни семьи. Задача - правильно сформировать отношения между мужчиной и женщиной, разделить обязанности по дому так, как это издревле положено у казаков", - отмечается в пресс-релизе.

Комитет отмечает, что также квесты будут затрагивать традиции воспитания детей, межнациональной дружбы, куначества, самоорганизации, веры. Съемки того, как участники будут выполнять задания, будут транслироваться в соцсетях, на Ставропольском телевидении.

"По окончании каждой из 10 игр определится один победитель. Все участники, перед тем как проходить квесты, смогут познакомиться с казачьей культурой в тех же виртуальных очках. Там заложена экскурсия по Мобильному мультимедийному музею истории казачества. Это еще один проект Ставропольского окружного казачьего общества, который получил признание на "Машуке" прошлого года", - говорится в сообщении.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2019 году впервые на "Машуке" организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.