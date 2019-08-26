Детский омбудсмен Москвы взял на контроль ситуацию с лишением семьи родительских прав

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович взял на контроль ситуацию с многодетными родителями Петром и Еленой Хомскими, которых прокуратура потребовала лишить родительских прав после участия в несанкционированных акциях в Москве. Об этом омбудсмен в понедельник сообщил ТАСС.

"Я получил эту информацию из СМИ, сейчас мы проверяем, взяли на контроль, запросили прокуратуру и столичный департамент социальной защиты по поводу самой семьи. Но что бы ни говорилось, это воспринимается обществом как политический шантаж, а шантаж детьми недопустим. Это опасный сигнал не только для политически ориентированной аудитории, но для всех семей, которые увидят, что у нас чуть что можно лишать родительских прав. Я призываю всех, кто у нас в правоохранительных органах имеет здравый смысл, не рушить всю госполитику в области сохранения семьи, даже если [есть] какие-то проблемы", - сказал Бунимович.

Он пояснил, что сохранение семьи - одна из основных целей государственной политики, а каждое изъятие ребенка из семьи и лишение родительских прав - это "редчайшая и радикальная мера". Даже в трудных случаях с семьей работают психологи и социальные работники, чтобы вывести ее из кризиса, добавил омбудсмен. Вместе с тем, он призвал жителей не брать маленьких детей на массовые мероприятия, так как это может быть опасным.

В понедельник в Никулинском суде Москвы ТАСС сообщили, что 2 сентября суд начнет рассмотрение иска прокуратуры о лишении родительских прав Хомских. Согласно заявлению правозащитной организации "Апология протеста", представляющей интересы Хомских, иск прокуратуры может быть связан с участием Петра Хомского в несанкционированных акциях протеста.

В начале августа сообщалось, что прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав других участников несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, пришедших на нее с годовалым ребенком. Тогда же сообщалось, что прокуратура проводит проверки и в отношении иных лиц, которые участвовали в несанкционированных акциях с малолетними детьми, а также вовлекали несовершеннолетних.

Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы прошли в столице 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. При этом мероприятия 27 июля и 3 августа были несанкционированными. Кроме того, 17 августа в Москве прошел согласованный митинг КПРФ за честные выборы. На несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля были задержаны более 1 тыс. человек, 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции.