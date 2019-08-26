Кузнецова считает крайней мерой лишение родительских прав за участие с детьми в митингах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что лишение родительских прав за участие с детьми в несанкционированных акциях является крайней мерой. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба детского омбудсмена.

Ранее в Никулинском суде Москвы сообщили, что прокуратура требует лишить родительских прав многодетных родителей Петра и Елену Хомских, принимавших участие в несанкционированных акциях протеста в Москве.

"Семья (Хомских) к нам не обращалась, но мы сейчас выясняем обстоятельства случившегося, направили необходимые запросы. Мы уже получили информацию, что семья ранее не попадала в поле зрения органов профилактики. По-прежнему считаю, что лишение родительских прав - крайняя мера", - приводятся в сообщении слова Кузнецовой.

"Безусловно, взрослые не должны злоупотреблять своими родительскими правами в ущерб жизни, здоровью, интересам ребенка", - подчеркнула она. Вместе с тем Кузнецова отметила, что все решения, принимаемые органами власти, должны "прежде всего, максимально учитывать интересы детей".

Кузнецова напомнила, что ранее обратилась в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении родительских прав супругов Проказовых, которые находились в месте проведения несанкционированной акции 27 июля со своим ребенком. "Мы очень надеемся на положительный исход этого дела, при необходимости готовы принять участие в судебных заседаниях", - добавила она.

Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы прошли в столице 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. При этом мероприятия 27 июля и 3 августа были несанкционированными. Кроме того, 17 августа в Москве прошел согласованный митинг КПРФ за честные выборы. На несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля были задержаны более 1 тыс. человек, 3 августа - около 600 участников.