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СМИ: задержанному в Китае австралийскому писателю предъявлены обвинения в шпионаже

Он был задержан в январе по подозрению в "деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности КНР"

CИДНЕЙ, 27 августа. /ТАСС/. Задержанному в Китае гражданину Австралии, писателю Ян Хэнцзюню официально предъявлены обвинения в шпионаже. Об этом во вторник сообщает 9News.

По словам адвоката Ян Хэнцзюня Роба Стари, защите пока неясно, с чем именно связаны предъявленные обвинения. "Мы считаем, что это [обвинение] связано со шпионажем в пользу Австралии, но это не определено точно в обвинительном листе", - приводит слова адвоката портал.

Австралийско-китайский писатель Ян Хэнцзюнь - критик Китайской коммунистической партии, независимый ученый и блогер, ранее бывший сотрудником Министерства иностранных дел КНР. О его исчезновении стало известно 18 января, когда он, прибыв из США в Китай со своей семьей, перестал выходить на связь с друзьями и появляться в социальных сетях. 24 января представитель МИД КНР подтвердил информацию о его задержании властями Китая по подозрению в деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности Китая.

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