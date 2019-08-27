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Церемония гашения конверта в честь 115-летия ТАСС. Трансляция завершена

Для церемонии изготовлен специальный сувенирный штемпель с логотипом ТАСС и датой события
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин и руководитель Федерального агентства связи РФ Олег Духовницкий Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин и руководитель Федерального агентства связи РФ Олег Духовницкий
© Владимир Гердо/ТАСС

В ТАСС проходит церемония гашения художественного маркированного конверта, приуроченная к 115-летию агентства, которое отмечается 1 сентября.

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В мероприятии принимают участие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, руководитель Федерального агентства связи РФ Олег Духовницкий, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и заместитель генерального директора "Почты России" Рубен Оганесов.

Для гашения художественного маркированного конверта изготовлен специальный сувенирный штемпель с логотипом ТАСС и датой события - 27 августа 2019 года. Тираж конверта - 1 млн экземпляров.

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Россия115-летие ТАСС
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