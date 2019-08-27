Резервные автобусы запустят для пассажиров на авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья запустит 20 резервных автобусов для обслуживания посетителей на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском в первый день работы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"27 августа на авиасалоне работают 29 автобусов, из них 20 резервных транспортных средств, которые в ближайшее время приступят к обслуживанию пассажиров на авиасалоне", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что всего во время проведения авиасалона в общей сложности будет задействовано 170 бесплатных автобусов.

Ранее пресс-служба областного Минтранса сообщала, что в связи с проведением мероприятия движение транспорта на дорогах в городах Жуковский и Раменское будет ограничено с 27 августа по 1 сентября с 06:00 до 22:00 мск.

Также по данным министерства, на период проведения МАКС-2019 на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) запустят дополнительные поезда.

14-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, в котором примут участие более 800 компаний со всего мира, начинает свою работу во вторник в подмосковном Жуковском и завершится в воскресенье. В первые три дня салон будет открыт для посещения специалистами и представителями бизнеса, а с пятницы по воскресенье МАКС смогут посетить все желающие. Общая площадь экспозиций составит 26,5 тыс. кв. м в павильонах и 45 тыс. - на открытых статических площадках.