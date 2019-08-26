Движение транспорта ограничат в Подмосковье на время проведения авиасалона МАКС-2019

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Движение транспорта на дорогах в городах Жуковский и Раменское в Подмосковье будет ограничено с 27 августа по 1 сентября с 06:00 до 22:00. Это связано с проведением международного авиационно-космического салона МАКС-2019, сообщила в понедельник пресс-служба подмосковного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"На время проведения авиасалона МАКС-2019 ограничат движение транспорта с 6:00 до 22:00 для грузового транспорта в Раменском на участке дороги Москва - Жуковский с 26,3 км по 35 км в сторону Жуковского. Для транзитного транспорта, за исключением автомобилей жителей, проживающих в Жуковском, либо имеющих специальные пропуска, движение будет закрыто на участках автодорог регионального и межмуниципального значения", - говорится в сообщении.

В Жуковском ограничат движение на улицах Гагарина, Горького, Дзержинского, Дугина, Жуковского, Кооперативной, Мичурина, Мясищева, Наркомвод, Туполева и Чкалова. Также будет изменена организация движения по улице Жуковского с односторонним движением в обратном направлении в сторону платформы Отдых с установкой соответствующих дорожных знаков.

Парковку запретят на некоторых участках дорог с 6:00 до 22:00: Островцы - Верея с 0 по 4,9 км, на ул. Туполева с 0 по 5,1 км, на ул. Кооперативная с 0 по 4,1 км, ул. Наркомвод с 0 по 3,4 км и др.

Международная аэрокосмическая выставка МАКС пройдет с 27 августа по 1 сентября на аэродроме центральной испытательной базы страны - ЛИИ имени М. М. Громова в Жуковском. Впервые выставка состоялась в 1993 году и регулярно проходит раз в два года. Цель проведения МАКС - демонстрация российских высоких технологий и открытости авиарынка России для совместных проектов с зарубежными партнёрами.