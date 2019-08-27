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Пожар на территории воинской части в Северодвинске

Жителей Неноксы не планируется дополнительно обследовать после ЧП на военном полигоне

Вся необходимая медицинская помощь сельчанам будет оказываться в плановом режиме

АРХАНГЕЛЬСК, 27 августа. /ТАСС/. Дополнительные медицинские обследования жителей Неноксы после ЧП на военном полигоне под Северодвинском 8 августа проводиться не будут, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации Архангельской области.

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"Медицинская помощь жителям села Ненокса оказывается в плановом режиме медицинскими работниками фельдшерско-акушерского пункта "Ненокса", который является структурным подразделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Северодвинская городская больница №1". Дополнительные обследования жителей не планируются", - сказали в пресс-службе.

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) 26 августа сообщила, что после ЧП на военном полигоне было выявлено присутствие "короткоживущих техногенных радионуклидов бария и стронция". В настоящее время радиационная обстановка в регионе стабильная.

Специальное обследование прошли более 110 человек, помогавших в ликвидации последствий ЧП в Неноксе, из них 20 медиков обследовались в Федеральном медицинском биофизическом центре им. Бурназяна. Превышения допустимых уровней радиоактивности не обнаружено. У одного из обследованных в мышечных тканях выявлены следовые, подпороговые количества элемента цезий-137, однако специалисты не связывают этот факт с участием в ликвидации последствий инцидента в Нёноксе.

Теги
РоссияАрхангельская областьПожар на территории воинской части в Северодвинске
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