Семьям погибших сотрудников ядерного центра в Сарове выплатили по 200 тыс. рублей

ТАСС, 27 августа. Семьи погибших на военном полигоне под Северодвинском сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) получили материальную помощью в размере 200 тыс. рублей из резервного фонда правительства Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минфина региона.

"Из резервного фонда правительства Нижегородской области на счета семей погибших при взрыве в Северодвинске сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ перечислены средства материальной помощи в размере 200 тыс. рублей. Пострадавшим выделены средства в размере 100 тыс. рублей", - отметили в ведомстве.

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел 8 августа. Тогда Минобороны РФ сообщило о двух погибших при инциденте с жидкостной двигательной установкой, не уточняя, о какой разработке идет речь. В ночь на 10 августа госкорпорация "Росатом" сообщила, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали пять сотрудников корпорации, еще трое были госпитализированы.

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров) - крупнейший в стране научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Главная задача ядерного центра - обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России.