В двух больницах Нижнего Тагила началась финансовая проверка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Финансовая проверка двух больниц была начата в Нижнем Тагиле после инцидента с массовой подачей заявлений об увольнении шести хирургов Центральной городской больницы № 1. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков по итогам совещания под руководством главы региона Евгения Куйвашева по вопросу оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Среднего Урала во вторник.

Шестеро хирургов решили уволиться из больницы в Нижнем Тагиле. Что известно о ситуации

"Финансовая проверка двух больниц Нижнего Тагила, это Демидовская больница и городская больница № 1. Проверка будет идти примерно месяц. О ее результатах мы доложим губернатору. Наша главная задача - посмотреть, каким образом распределялся фонд стимулирования, общий объем заработной платы медработников и посмотрим, насколько адекватно это совмещается с нагрузкой врачей. Губернатором будут приняты административные решения к руководству больницы по итогам финансовой проверки", - сказал Креков.

Заявления об увольнении написали шесть хирургов - все врачи обоих хирургических отделений больницы. Один из них забрал заявление по итогам работы в Нижнем Тагиле комиссии регионального минздрава 23 августа. Еще два передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым во вторник.

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