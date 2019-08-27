Ладья "Змей Горыныч" прибыла в Калининград в рамках экспедиции "Путь Рюрика"

КАЛИНИНГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Ладья "Змей Горыныч", вышедшая в мае из Тольятти в научно-исследовательскую экспедицию "Путь Рюрика", прибыла в порт Калининграда, сообщила ТАСС во вторник представитель пресс-службы Музея Мирового океана Инесса Зайковская. Задача похода - поиск острова, с которого начали свой путь варяги и повторение исторического маршрута.

"Ладья "Змей Горыныч" прибыла в Калининград по морю со стороны польского Гданьска и ошвартовалась у причала калининградского порта", - сказала Зайковская.

Из Калининграда экипаж планирует выйти в море и вернуться в Польшу. К 15 сентября ладья вновь придет в Калининград, где примет участие в фестивале исторических судов "Водная ассамблея" и останется на зимовку у яхтенного причала Музея Мирового океана, отметила собеседница агентства.

По заявлениям участников экспедиции, ладья "Змей Горыныч", носовая часть которой украшена тремя головами драконов, олицетворяет трех братьев - Рюрика, Синеуса и Трувора, которые в 862 году были призваны на княжество и переселились в Старую Ладогу.

Экспедиция планирует посетить все 15 крупных островов Балтики, на которых могла обитать Варяжская Русь. Общая протяженность экспедиции более 12 тыс. км, маршрут пролегает через 18 регионов России и семь европейских стран. Завершение похода запланировано на 2020 год.