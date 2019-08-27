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Кузнецова после смерти ребенка в Подмосковье просит прокуратуру проверить действия опеки

Инцидент произошел в детдоме-интернате в Сергиевом Посаде

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в связи со смертью 6-летнего мальчика в подмосковном интернате направила обращение в прокуратуру и СК с просьбой провести проверку действий органов опеки. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба детского омбудсмена.

Ранее СК начал проверку информации о смерти ребенка в детдоме-интернате в Сергиевом Посаде.

"К сожалению, ребенка уже не вернуть, но необходимо установить все обстоятельства случившегося, почему дети не были переданы отцу или близким родственникам, важно проследить весь путь - от изъятия детей из семьи до произошедшей трагедии. Если будет выяснено, что в произошедшем есть вина должностных лиц - они обязательно должны понести ответственность, направлены соответствующие обращения в прокуратуру и Следственный комитет", - приводятся в сообщении слова Кузнецовой.

Она сообщила, что находится в контакте с представителями интерната и органами опеки.

"Как нам удалось выяснить, ребенок страдал тяжелыми заболеваниями, в интернатном учреждении находился почти год, еще около года был в доме ребенка. Его мать осуждена на 12 лет. Еще двое ее детей уже около двух лет находятся в приемной семье", - добавила омбудсмен.

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