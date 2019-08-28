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Первому подъезду РГБ вернут исторический облик

Директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда отметил, что к ремонту нужно подойти "очень бережно"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российская государственная библиотека (РГБ) планирует провести ремонт, в ходе которого первому подъезду (главный вход для читателей) будет возвращен его исторический облик. Об этом в среду сообщил генеральный директор РГБ Вадим Дуда в интервью ТАСС.

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"В РГБ планируется ремонт. Более того, мы уже даже приступили к планировке нашего первого подъезда. Мы очень хотим изучить исторические документы, как это все было когда-то, и вернуть первому подъезду первоначальный исторический облик", - сказал он.

По словам генерального директора РГБ, на данный момент "Ленинка" занимается разработкой документации для ремонта, "потому что это объект культурного наследия, и нужно очень бережно к нему подойти".

"Мы уже приступили к проектной документации первого подъезда. Мы будем очень постепенно подходить к ремонту, чтобы не доставлять дискомфорта читателям в обслуживании, выдаче книг", - добавил он.

Российская государственная библиотека является одной из крупнейших в мире национальных библиотек. В ее стенах хранится уникальное собрание отечественных и зарубежных документов на 367 языках. Объем фондов превышает 47 млн единиц хранения, из них около 3 млн - особо ценные издания и документы.

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РоссияДуда, Вадим Валерьевич
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