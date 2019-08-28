Минздрав России контролирует ситуацию с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле

"Ситуация с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле находится на контроле Минздрава России. Сегодня на месте работает комиссия федерального Министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования, которой предстоит провести тщательный анализ прецедента", - говорится в сообщении ведомства.

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ситуация с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле находится под контролем Минздрава России, будет изменена маршрутизация хирургических пациентов, будут наняты два дополнительных специалиста, а врачам по итогам июля и августа будут произведены дополнительные стимулирующие выплаты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России.

Заявления об увольнении написали шесть хирургов Городской клинической больницы № 1. Объем работы врачей вырос после того, как трое их коллег уволились из Демидовской больницы. На данный момент один из них забрал заявление по итогам работы в Нижнем Тагиле комиссии регионального минздрава 23 августа. Еще два врача передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым во вторник.

"Для разрешения ситуации приняты следующие меры: с 26 августа изменена маршрутизация пациентов по профилю "хирургия" на территории города Нижний Тагил, что исключит дополнительную нагрузку на хирургов в ГБУЗ СО "ГБ № 1 г. Нижний Тагил". Кроме того, в учреждение принимаются два новых хирурга со 2 сентября 2019 года, а также направляются специалисты ГБУЗ СО "Областная клиническая больница № 1" и клинические ординаторы. Будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку врачам-хирургам за июль и август", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России.

В Минздраве также уточнили, "в ходе разъяснительной беседы пятеро хирургов отменили решение об увольнении, ещё 1 находится в отпуске".

"Специализированная медицинская помощь в экстренной и неотложной форме по профилю "хирургия" оказывается в ГБУЗ СО "Городская больница № 1 город Нижний Тагил" и ГБУЗ СО "Городская больница № 4 город Нижний Тагил". В ГБУЗ СО "Демидовская городская больница" хирургическая помощь оказывается в полном объеме", - уточнили в министерстве.