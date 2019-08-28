Путин наградил жителей Иркутской области за спасение людей во время паводка

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил нескольких жителей Иркутской области медалями за спасение людей во время паводка в этом регионе. Соответствующий указ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

В списке награжденных медалями "За спасение погибавших" девять жителей Иркутской области: сотрудник СИЗО Николай Алексеенко, врач Нижнеудинской больницы Марина Балганова и заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Наталья Торгольская, гендиректор компании "Московский тракт" Олег Леонов, машинист тепловоза Артем Мингазов, слесарь локомотивного депо Александр Смолягин, предприниматели Евгений Татарников и Александр Якубов и фермер Константин Хохлов.

Также президент РФ подписал распоряжение о поощрении "за активное участие в мероприятиях по ликвидации последствий поводка" в Иркутской области. Благодарность президента РФ объявлена Антону Московских и Наталье Серых, а также ученицам школ №25 и №6 города Тулун - Лилии Татарниковой и Екатерине Юровой, и ученику тулунской гимназии Марату Самусенко.