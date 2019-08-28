Более 92 тыс. человек посетили МАКС-2019 за два дня работы авиасалона

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Более 51 тыс. посетителей побывали на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 во второй день его работы. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В среду салон посетило более 51 тыс. человек. Нарушений на территории выставки не допущено", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что для охраны общественного порядка и безопасности на территории выставки были задействованы сотрудники полиции, а также военнослужащие Росгвардии России.

В первый день салона его посетило более 41 тыс. человек. Четверг - последний день работы выставки для специалистов, в пятницу салон откроется для всех желающих. Организаторы ожидают, что самыми посещаемыми будут суббота и воскресенье.

МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.