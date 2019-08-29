Макконахи стал профессором Техасского университета

Актер Мэттью Макконахи официально стал профессором Техасского университета, сообщает Associated Press. Осенью он начнет преподавать на факультете радио, кино и телевидения.

Макконахи с 2015 года сотрудничает с университетом в качестве приглашенного преподавателя. В заявлении учебного заведения отмечается его "выдающаяся работа в качестве учителя и наставника". Кроме того, в университете Техаса уважают актера за "готовность работать со студентами вне аудитории".

Также сообщается, что Макконахи продолжит вести свой курс сценарного мастерства.

Макконахи закончил школу в 1988 году, после чего поступил в Техасский университет в Остине. Однако, как сообщалось ранее, аттестат об окончании старшей школы актер получил в мае 2019 года - спустя 31 год после выпуска.

Макконахи окончил университет в 1993 году. Он снялся в более чем 50 фильмах, включая "Под кайфом и в смятении" и "Волк с Уолл-стрит". За роль в картине "Далласский клуб покупателей" получил "Оскар" и "Золотой глобус".