Тайвань и Хайнань намерены совместно продвигать программы в сфере садового туризма

ХАЙКОУ /Китай/, 29 августа. /ТАСС/. Провинция Хайнань и китайский остров Тайвань готовы активизировать сотрудничество по развитию совместных проектов в сфере садового туризма - разновидности отдыха с организацией выездов на природу и посещениями тропических плантаций и аграрных хозяйств. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

Для продвижения таких проектов власти Хайкоу (административный центр Хайнаня) провели специальный семинар, посвященный перспективам укрепления контактов в этой области между Тайбэем и хайнаньским портом свободной торговли.

"Наша задача - содействовать развитию садового туризма и одновременно форсировать становление зоны свободной торговли Хайнаня, способствовать усилению интеграции острова Тайвань с материковой частью Китая", - заявил первый заместитель председателя Лиги демократической автономии Тайваня Ли Юэфэн. По его словам, настало время для воплощения совместного опыта на практике.

Как отметили участники семинара, садовый туризм станет одним из эффективных инструментов по борьбе с бедностью в регионе, поскольку принесет значительный дополнительный доход владельцам аграрных хозяйств. Предполагается, что приток финансирования послужит развитию инфраструктуры сельских районов. К продвижению двусторонних проектов с Тайванем планируется привлекать ведущих экспертов, что обеспечит реализацию турпроектов на принципиально новом качественном уровне.

Садовый туризм в Китае в последние годы приобретает все большую популярность. Благодаря ему жители мегаполисов получают возможность отдыхать на природе. Пока его предпочитают в основном пенсионеры, однако, по мере развития туриндустрии, к нему проявляет все больший интерес и молодежь.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и, согласно официальной позиции Китая, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из провинций КНР. В 1992 году на встрече в Гонконге между Пекином и Тайбэем был достигнут консенсус, в соответствии с которым признается существование только одного китайского государства в мире. Культурно-гуманитарные контакты, в том числе в сфере туризма - важная составляющая отношений Тайваня с материковой частью Китая.