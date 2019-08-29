{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар на территории воинской части в Северодвинске

Скворцова: здоровью врачей в больницах Северодвинска и Архангельска ничего не угрожает

Министр здравоохранения подчеркнула, что некоторые специалисты были на обследованиях в Москве и радиационного облучения у них выявлено не было
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Все специалисты в больницах Северодвинска и Архангельска, работавшие с пострадавшими в результате инцидента на военном полигоне, здоровы, их здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова журналистам в четверг.

На эту тему
Взрыв на полигоне под Архангельском. Главное

"Весь состав больницы областной, в смысле, речь идет и о врачах областной больницы, и о врачах Архангельска, они все здоровы, их здоровью ничего не угрожает", - сказала министр.

Скворцова отметила, что некоторые специалисты были на обследованиях в Москве, радиационного облучения у них выявлено не было. "Профилактически вывезены были несколько человек в Федеральное медико-биологическое агентство Москвы для углубленных исследований, и выяснилось, что это обычные функциональные изменения органные, не связанные с радиоактивным фоном. Поэтому официальное заключение было дано, волнений никаких не должно быть", - добавила министр.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияПожар на территории воинской части в Северодвинске
СМИ: Iberia отменила более 100 рейсов в Испании из-за забастовки наземного персонала
Персонал авиакомпании требует улучшения условий труда
Читать полностью