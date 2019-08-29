Скворцова: здоровью врачей в больницах Северодвинска и Архангельска ничего не угрожает

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Все специалисты в больницах Северодвинска и Архангельска, работавшие с пострадавшими в результате инцидента на военном полигоне, здоровы, их здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова журналистам в четверг.

"Весь состав больницы областной, в смысле, речь идет и о врачах областной больницы, и о врачах Архангельска, они все здоровы, их здоровью ничего не угрожает", - сказала министр.

Скворцова отметила, что некоторые специалисты были на обследованиях в Москве, радиационного облучения у них выявлено не было. "Профилактически вывезены были несколько человек в Федеральное медико-биологическое агентство Москвы для углубленных исследований, и выяснилось, что это обычные функциональные изменения органные, не связанные с радиоактивным фоном. Поэтому официальное заключение было дано, волнений никаких не должно быть", - добавила министр.