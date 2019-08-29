В селе под Мурманском открыли стадион, о котором жители просили Медведева

МУРМАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Стадион для мини-футбола и баскетбола, о котором жители просили Дмитрия Медведева, открыли в четверг в селе Минькино на берегу Кольского залива, сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

"В селе Минькино Кольского района сегодня состоялось долгожданное открытие современного спортивного объекта - стадиона для мини-футбола и баскетбола", - говорится в сообщении.

В марте 2019 года житель Минькина задал вопрос о строительстве футбольного поля премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву во время общения в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте". В своем ответе Медведев сообщил, что строительство возможно в рамках государственных программ или партийных программ "Единой России".

Из резерва правительства Мурманской области на эти цели выделили около 7,5 млн рублей. Покрытое резиновой плиткой поле размером 33 м на 12 м создано на территории Минькинской коррекционной школы-интерната, пользоваться им смогут все желающие. Зимой стадион оборудуют для игры в хоккей.

Жители района также обратились к региональным властям с предложением создать в Минькине дом культуры. "На строительство спортплощадки мы очень быстро нашли источник, вскрыли проблему и моментально ее решили. Инициативу о создании в селе пусть маленького, но комфортного и эффективного дома культуры мы, безусловно, поддержим", - цитирует пресс-служба врио губернатора Андрея Чибиса.