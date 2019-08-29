Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.

"Девочка, потерявшаяся в лесу Тосненского района, найдена. Ее здоровью ничего не угрожает", - сказали в управлении.

Поиски велись в лесном массиве вблизи деревни Трубников Бор. В управлении МВД ТАСС ранее сообщали, что ребенка искали полицейские и кинологи, в поисках участвовали более 100 человек.