Авиасалон МАКС-2019 посетили более 151 тыс. человек

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 51 тыс. человек посетили Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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"Салон в четверг посетили более 51,3 тыс. человек. Нарушений на территории выставки не допущено", - сообщили в ведомстве.

За первые три дня работы авиасалона его посетили уже более 151 тыс. человек.

В пятницу салон откроется для всех желающих. Организаторы ожидают наибольшего числа посетителей в выходные.

МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.