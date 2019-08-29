В ГД заявили, что ситуация с врачами в Нижнем Тагиле должна стать "звоночком" на местах

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ситуация с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле должна послужить серьезным сигналом для всех ответственных за здравоохранение на местах, в том числе главврачей. Такое мнение в ходе встречи с журналистами в четверг высказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"Этот случай должен стать серьезным сигналом для всех руководителей здравоохранения на местах и главных врачей в том числе, - заявил Морозов. - Буду рад, если этот случай будет серьезным звоночком для всех".

Он полагает, что главврачи в Нижнем Тагиле должным образом не отреагировали на недовольство хирургов переработками и уровнем зарплаты. "Я прочитал, что отстранены главные врачи. Но если у тебя зреет такая ситуация, а она возникает вдруг в понедельник, то ты не чувствуешь, что происходит у тебя в коллективе. Ведь наверняка они [хирурги] день изо дня говорили: "Мы так больше не можем"? Они просто выработались", - предположил парламентарий.

При этом он назвал адекватной реакцию властей на ситуацию. "Реакция высшей власти, министерства [здравоохранения РФ] и руководителей субъектов абсолютно адекватна", - считает депутат.

В целом, полагает парламентарий, российские хирурги страдают от переработок и недостаточной юридической защиты, чему будет посвящен круглый стол в Госдуме в конце сентября. Он уточнил, что круглый стол "Хирургия - зона профессионального и юридического риска" был запланирован задолго до инцидента в Нижнем Тагиле. Морозов считает, что к возможным юридическим мерам относятся повышение статуса и увеличение полномочий профессиональных ассоциаций медработников, введение обязательного членства в них, а также ограничение работы врачей по совместительству.