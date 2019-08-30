Лидер "Ночных волков" считает допустимой езду без шлема гостей байк-шоу в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Езда на мотоциклах без шлемов допустима на закрытой территории, где нет дорог общего пользования и не действуют правила дорожного движения, считает лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр "Хирург" Залдостанов.

"Да, я сам ехал без шлема, и многие ехали без шлема. Мы ездили по внутренней территории, где правила дорожного движения не действуют", - сказал ТАСС Залдостанов, комментируя появление информации об отказе полиции штрафовать участников байк-шоу "Ночных волков" "Тень Вавилона", ехавших без шлема.

Он отметил, что не видит целесообразности надевать при движении на скорости не более чем 20 км/ч на закрытой территории в 40-градусную жару дополнительные средства защиты.

Президент России Владимир Путин 10 августа приехал на международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Пользователи соцсетей обратили внимание, что гости ехали без шлемов, как того требуют правила дорожного движения. Позднее в Facebook была опубликована копия ответа управления МВД по Севастополю, в котором указывается, что штрафовать гостей не будут. ТАСС не располагает подтверждением подлинности документа.

"Проезжая по своей территории около горы Гасфорта, никому из нас и в голову не придет специально для этого одеваться [в защиту]. Это искусственная тема, она используется исключительно, чтобы отвлечь людей от других действительно интересных моментов", - отметил Залдостанов.

Он обратил внимание на мотоцикл, на котором на байк-шоу приехал Путин, - "Урал" с "волковским" (то есть собранным подразделением "Ночных волков") двигателем. "Этот двигатель - тот, который российские "кулибины" собрали в конце 1990-х годов под собственные требования, поставили на "Урал-Волк" и предложили начать их серийное производство, а в 2000 году он даже завоевал звание "бренд года". Думаю, президент неслучайно выбрал именно русский мотоцикл для своей поездки, ведь Россия должна иметь свой собственный, конкурентоспособный русский мотоцикл, и стыдно, что до сих пор его нет", - отметил Залдостанов, добавив, что "в этом направлении сейчас ведется работа".

О фестивале

Байк-шоу в Севастополе проводится ежегодно на протяжении уже десяти лет. Оно проходит в парке, который "Ночные волки" обустроили около горы Гасфорта на выделенном им участке земли. В этом году шоу носило название "Тень Вавилона". Оно прошло 10-11 августа и включало спортивную, музыкальную и литературную составляющие.