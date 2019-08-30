Директором Российского государственного архива литературы и искусства стала Ольга Шашкова

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ольга Шашкова назначена новым директором Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ). Об этом сообщается на сайте Росархива.

"27 августа 2019 г. состоялось собрание трудового коллектива ФКУ "Российский государственный архив литературы и искусства", на котором руководитель Росархива А. Н. Артизов представил нового директора архива О. А. Шашкову", - говорится в сообщении.

В четверг сообщалось, что бывший директор РГАЛИ Татьяна Горяева, возглавлявшая учреждение с 2001 года, покинула свой пост.

Ольга Шашкова в 1986 году окончила Московский государственный историко-архивный институт по специальности "историко-архивоведение", работала в Центральном государственном архиве РСФСР, редакциях журналов "Народный депутат", "Российская Федерация", а также ряде издательств, является автором нескольких десятков научных работ. С 2009 года по 2014 год Шашкова являлась замдекана факультета архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета. В настоящее время - доцент кафедры вспомогательных исторических дисциплин и археографии того же факультета.

Архив был основан в 1941 году как Центральный государственный литературный архив (ЦГЛА). В 1997 году был включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.