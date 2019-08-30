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Более 72 тыс. школ и вузов уже подключены к пультам вневедомственной охраны Росгвардии

Виктор Золотов заявил, что в связи с началом учебного года сотрудникам Росгвардии даны необходимые указания о приближении маршрутов патрулирования соответствующих подразделений к учебным заведениям

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более 72 тысяч учебных заведений уже подключены к пультам вневедомственной охраны Росгвардии.

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Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

"На сегодняшний день к пультам централизованного наблюдения подразделений вневедомственной охраны подключено почти 72 тыс. учебных заведений, 200 школ охраняются физически работниками военизированных подразделений ФГУП "Охрана" Росгвардии"", - сказал он.

Он также отметил, что в связи с началом учебного года сотрудникам даны необходимые указания о приближении маршрутов патрулирования соответствующих подразделений Росгвардии к учебным заведениям. "Такая практика позволяет принять дополнительные меры безопасности", - отметил Золотов.

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