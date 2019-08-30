Аниматор Леонид Шварцман будет праздновать свое 99-летие в кругу семьи

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Режиссер серии мультфильмов "Обезьянки", художник-постановщик мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене, котенке по имени Гав и другой классики советской мультипликации, народный художник России Леонид Шварцман планирует отмечать свое 99-летие с самыми близкими в кругу семьи и друзей. Об этом он в пятницу сообщил в интервью ТАСС.

"Планирую отмечать день рождения в кругу семьи, будут домашние посиделки. Если позволят обстоятельства, а прежде всего здоровье и самочувствие, поскольку вы сами понимаете, что мне много лет и от этого зависит почти все, то придут самые близкие, посидим за столом как обычно", - сказал он.

Шварцман поделился с ТАСС своим секретом долголетия. "Любимое дело очень поддерживает жизнь, я бы даже сказал придает смысл ей, когда ты чувствуешь, что не зря прожил, сделал много хорошего, особенно для маленьких детей", - добавил аниматор.

Леонид (Израиль) Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске. В 1951 году окончил художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне - Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова).

В 1948 году пришел на "Союзмультфильм" ассистентом режиссера, проработал на студии более 50 лет, до 2001 года. В разные годы был художником-постановщиком и режиссером на студии. Среди его работ - серии мультфильмов "Обезьянки", мультфильмы о Чебурашке и Крокодиле Гене, котенке по имени Гав и многие другие.