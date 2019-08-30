Новый корпус брянского онкодиспансера начнут строить в 2020 году

"В следующем году начнется строительство нового корпуса онкологического центра стоимостью около 600 млн рублей, благодаря специалистам и технологичному оборудованию которого станет возможным выявлять больше заболеваний на ранних стадиях", - сказал он.

ТАСС, 30 августа. Строительство нового корпуса брянского областного онкологического диспансера стоимостью около 600 млн рублей начнется в 2020 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Согласно данным, опубликованным на сайте брянского онкодиспансера, учреждение было организовано в 1946 году и имело один кабинет. Спустя год стало самостоятельным учреждением. Появилось 30 коек для диагностики и лечения онкологических больных.

Большая часть зданий, в том числе основной и хирургический корпуса, а так же блок лучевой терапии были построены в 70-х годах XX века. В 1991 - 1994 гг. сданы в строй терапевтический, лабораторный и административный корпуса. В настоящее время стационар рассчитан на 305 коек, палаты переполнены, в них лежат по шесть-восемь человек.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже раза в год. На реализацию нацпроекта планируется направить более 1,7 трлн рублей.