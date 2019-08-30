Генконсульство России предупредило соотечественников о новых акциях протеста в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 августа. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Гонконге в пятницу предупредило соотечественников и туристов о новых акциях протеста, которые могут состояться в городе в ближайшие дни, и призвало воздерживаться от посещения людных мест. Об этом сообщается на странице дипмиссии в сети Facebook .

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"По информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге возможны в районе Admiralty и Central 31 августа (суббота); 1 сентября (воскресенье) на подъездах к аэропорту, 2-3 сентября (понедельник-вторник) возможны перебои в работе общественного транспорта в связи запланированной на эти дни забастовкой", - отметило генконсульство.

Оно призвало "воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок".

Также на сайте аэропорта Гонконга сообщается, что "администрации воздушной гавани известно о том, что появляются призывы заблокировать движение транспорта в международный аэропорт Гонконга 1 сентября, а также к проведению других акций в различных частях города 2 и 3 сентября". Пассажирам рекомендуется запастись достаточным количеством времени для поездок в аэропорт, проверять текущее расписание рейсов.

По сообщениям местных СМИ, крупную акцию протеста планировала созвать в субботу в центре города продемократическая организация "Гражданский фронт за права человека". Мероприятие в итоге было отложено в связи с отказом полиции утвердить заявку на шествие по соображениям безопасности. Тем не менее, как полагают наблюдатели, многие демонстранты могут выйти на улицы, несмотря на запрет.

С 9 июня в Гонконге продолжаются массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.